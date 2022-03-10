Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev ile bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev ile bir araya geldi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya Diplomasi Forumu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev İkilinin görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile bir araya geldi.

Antalya Diplomasi Forumu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev

İkilinin görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile bir araya geldi.

AA / Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Baghdad Amreyev, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title