Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev ile bir araya geldi
AA - Güncel
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Antalya Diplomasi Forumu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev İkilinin görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile bir araya geldi.
Antalya Diplomasi Forumu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev
İkilinin görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile bir araya geldi.
AA / Güncel