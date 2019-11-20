Çavuşoğlu - Radman görüşmesi
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Çavuşoğlu - Radman görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman ile tokalaşması BRÜKSEL - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman ile görüştü.

20.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:28
Çavuşoğlu - Radman görüşmesi

Dışişleri Bakanı 'nun Dışişleri Bakanı Grlic Radman ile tokalaşması - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere 'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu - Radman görüşmesi
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