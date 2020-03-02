02.03.2020 21:15 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt, Katar ve Somali dışişleri bakanları ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmad Nasser Al Mohammad Al Ahmed Al Jabar Al Sabah, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad ile görüştü.

(İHA)

Kaynak: İHA