Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı karşılaması İkilinin karşılıklı oturması ve poz vermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi.