Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi
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Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi

28.12.2020 12:40 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı karşılaması İkilinin karşılıklı oturması ve poz vermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı karşılaması

İkilinin karşılıklı oturması ve poz vermesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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