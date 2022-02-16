Çavuşoğlu: Kardeş Filistin halkının meşru mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinli kardeşlerimizin sıkıntılarını dünyanın gündeminde tutmalıyız. Türkiye olarak İİT Zirve Dönem Başkanlığımızda Kudüs'ün statüsünün ve Filistinli sivillerin korunması çabalarına öncülük ettik. Bu konuda BM'de önemli adımlar attık. Kardeş Filistin halkının meşru mücadelesini de desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu'nun Türkiye ziyareti kapsamında düzenlediği "Müslümanlar Karşılaştıkları İnsan Hakları İhlalleri" temalı seminere video mesaj gönderdi.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Tüm dünyada Müslümanların hak ve hukukunu savunmak için birlikte yapmamız gereken çok iş var. Kardeşlerimize destek için bütün Müslüman ülkelere sorumluluk düşüyor. Özellikle Kıbrıs Türklerinin tecrit edilmesi ve Yunanistan'daki Türk azınlığın temel insan haklarından mahrum bırakılması gibi sorunlara birlikte çözüm aramamız gerekiyor. Sizler de bu ihlallerini anılan toplumların temsilcilerinde dinleyeceksiniz. Elbette bunların yanında Uygur Türkleri, Arakan Müslümanları ve dünyanın her bölgesinde sıkıntı yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimizin haklarının korunması büyük önem taşır. İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinli kardeşlerimizin sıkıntılarını dünyanın gündeminde tutmalıyız. Türkiye olarak İİT Zirve Dönem Başkanlığımızda Kudüs'ün statüsünün ve Filistinli sivillerin korunması çabalarına öncülük ettik. Bu konuda BM'de önemli adımlar attık. Kardeş Filistin halkının meşru mücadelesini de desteklemeye devam edeceğiz. Kuran'ı Kerim şöyle buyuruyor, 'kim bir insanın öldürürse bütün inşaları öldürmüş gibi olur, kim bir canı kurtarırsa bütün insanların canını kurtarmış gibi olur'. İşte bu kutsal emre riayet ederek, biz bir yandan tüm dünyadaki Müslümanların haklarının korunması için mücadele verirken, diğer yandan da inancı ne olursa olsun tüm insanların haklarının korunması için çaba harcıyoruz"

Demirören Haber Ajansı - Güncel