Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü
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Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'nin, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu karşılaması Görüşmeden detaylar NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'nın Nagoya şehrinde Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüştü.

22.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:56

Dışişleri Bakanı Motegi'nin, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu karşılaması

Görüşmeden detaylar - Dışişleri Bakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'nın Nagoya şehrinde Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü
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