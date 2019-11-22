Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'nin, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu karşılaması Görüşmeden detaylar NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'nın Nagoya şehrinde Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüştü.
22.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:56
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'nin, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu karşılaması
Görüşmeden detaylar NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'nın Nagoya şehrinde Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüştü.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü