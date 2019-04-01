Çavuşoğlu: Halkımız Türkiye'nin İstikrarına Oy Vermiştir

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yerel seçim sonuçları için "Sonuçlara baktığımız zaman açık ara Cumhur İttifakı kazanmıştır. Cumhur İttifakı olarak diğer ittifaklarla kıyaslandığında aradaki fark çok büyüktür. Dolayısı ile halkımız bekaya ve Türkiye'nin istikrarına oy vermiştir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile birlikte Dışişleri resmi konutunda ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Venezuela ile hep dostane ilişkilerinin olduğunu belirtti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türkiye'ye geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Venezuela'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Biz Venezuela ile ilişkileri her alanda geliştirme arzusundayız. Maalesef Venezuela 23 Ocak'tan beri zor günler geçiriyor. Guido'nun 23 Ocak'taki açıklaması, kendisini temelsiz bir şekilde geçici Cumhurbaşkanı ilan etmesiyle başlayan sürecin barış, refah ve güvenliği tehdit ettiğini düşünüyorum. Maduro hükümetini, Venezuela'nın meşru hükümeti olarak tanıdığını açıklayan ilk lider Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Demokratik olmayan yöntemleri ve tek taraflı yaptırımları doğru bulmuyoruz, karşıyız. Venezuela'ya yönelik tek taraflı adım atmaya çalışan ülkelere tavsiyemizi yineliyoruz, görüşümüzü açıkça iletiyoruz. Uzlaşıyı dışlayan yöntemler ülkeyi kaosa sürükleyebilir. Sadece Venezuela ile sınırlı kalmayacağı aşikar, önemli olan iş birliğini tüm ülkelerle sürdürmektir. Venezuela ile iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

'İLİŞKİLERİMİZDE TARİHİ ANDAYIZ'

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Türk halkının demokratik seçim sonuçlarını hep beraber gördüklerini kaydeden Jorge Arreaza, şunları söyledi:

"Kardeş Türk halkına en iyi dileklerimizi iletmeyi borç biliyoruz. İlişkilerimizde tarihi andayız. Diplomatik ilişkilerin tarihi 60 yılı açsa da son yıllarda 5- 6 kat mislini yaptık. Venezuela'nın zor zamanlardan geçtiği günlerde bize kollarını açtılar, dostluk örneği sergilediler. Rakamlara göre iki ülke ticari ilişkileri artışla ivme kazandı. Gerek Sayın Maduro'nun, gerek Erdoğan'ın seyahatleri ile de siyasi irade anlamında iki ülke ilişkileri en üst seviyesinde. Sevgili dostum Çavuşoğlu'na da söylediğim gibi ivme kazansak da önümüzdeki dönem için çalıştığımız stratejik ortaklığın ilk adımlarını atıyoruz. Bu bağlamda Erdoğan ve hükümetinin geçtiğimiz yıllarda yaşadığı zor zamanda Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk dünya lideriydi. Venezuela'daki siyasi sıkıntıda da Erdoğan yanımızda olan ilk lider oldu."

'ÜLKEMİZ KAZANMIŞTIR'

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra yerel seçimlere yönelik soruya cevap verdi. 17 yıldır çok sayıda kampanyaya katıldığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Tüm seçimler demokratik bir ortamda ve şeffaf ortamda gerçekleşiyor. Yerel seçimler de bu anlamda önemli. Seçimlerde kazanan da kaybeden de olacak. Şehirlerin kime teslim edileceği konusunda özgür irade yansıtılıyor. HDP kalelerinde açık ara farkla kazanıldı. Sonuçlara baktığımız zaman açık ara Cumhur İttifak'ı kazanmıştır. Cumhur İttifak'ı olarak diğer ittifaklarla kıyaslandığında aradaki fark çok büyüktür. Dolayısı ile halkımız bekaya ve Türkiye'nin istikrarına oy vermiştir. Ama sonuçta ülkemiz kazanmıştır. Şehirlerimiz kazanacaktır ve demokrasimiz kazanıyor, seçimlerimizi böyle değerlendiriyorum. Cumhur İttifakı ile diğer ittifak arasındaki fark çok büyüktür."

- Ankara

Kaynak: DHA