Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile görüştü

AA - Güncel
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-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara ile selamlaşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara...

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara ile selamlaşması

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara ile görüştü.

Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile görüştü

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya, Güncel, Haberler

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