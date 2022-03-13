Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile görüştü
AA - Güncel
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-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara ile selamlaşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara...
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara ile selamlaşması
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara ile görüştü.
AA / Güncel