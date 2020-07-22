Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştüEkvator Ginesi, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Ekvator Ginesi'nde Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüştü.

Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü Ekvator Ginesi, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Ekvator Ginesi'nde Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüştü. Kaynak: DHA