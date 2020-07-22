Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü
Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştüEkvator Ginesi, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Ekvator Ginesi'nde Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüştü.
22.07.2020 17:48 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:20
Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü
Ekvator Ginesi, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Ekvator Ginesi'nde Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüştü.
Kaynak: DHA