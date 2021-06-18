Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı