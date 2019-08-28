ÇATOD'dan Murat'a ziyaret

ÇATOD'dan Murat'a ziyaret

Çanakkale Turıstik Otelciler Derneği (ÇATOD) Başkanı Armağan Aydeğer ve beraberindeki heyet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.

28.08.2019 17:10
ÇATOD'dan Murat'a ziyaret

Çanakkale Turıstik Otelciler Derneği (ÇATOD) Başkanı Armağan Aydeğer ve beraberindeki heyet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Murat, Başkan Aydeğer ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Başkan Armağan Aydeğer de misafirperverliğinden dolayı Rektör Murat'a teşekkür ederek, kendisine çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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