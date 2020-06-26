Çatlak Şanzel kimdir? Şanzel Çetin kimdir? Çatlak Şanzel kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Çatlak Şanzel hayatı ve biyografisi! Nerdesin şarkısı fenomeni!
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Çatlak Şanzel kimdir? Şanzel Çetin kimdir? Çatlak Şanzel kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Çatlak Şanzel hayatı ve biyografisi! Nerdesin şarkısı fenomeni!

Sosyal medyada fenomen haline gelen Çatlak Şanzel'in yaşamı ve hayat hikayesi merak konusu oluyor. Çatlak Şanzel hakkında merak edilenler ve hayat hikayesi haberimizde. Çatlak Şanzel kimdir? Şanzel Çetin kimdir? Çatlak Şanzel kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Çatlak Şanzel hayatı ve biyografisi!

Çatlak Şanzel kimdir? Şanzel Çetin kimdir? Çatlak Şanzel kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Çatlak Şanzel hayatı ve biyografisi! Nerdesin şarkısı fenomeni!
26.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:52

Şarkıları ve tavırları ile herkesin ilgisini ve beğenisini toplayan ve sosyal medyada Çatlak Şanzel olarak ün salan ünlü şarkıcı her zaman merak konusu oluyor. Son olarak Armağan Çağlayan'ın Youtube'de ki programına konuk olan Çatlak Şanzel hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizin için kaleme aldık.

ÇATLAK ŞANZEL KİMDİR?

Çatlak Şanzel olarak tanınan fenomenin gerçek adı Şanzel Çetin'dir. Sahne adı ise Çatlak Şanzel'dir. 1982 yılında doğan Çatlak Şanzel, Ankara'da yaşamını devam ettiriyor. Aslen Kahramanmaraş Elbistanlı olan Çatlak Şanzel, 12 yaşından itibaren düğünlerde sahne almaya başlayarak sanat hayatına atıldı. 17 yaşına geldiğinde ise adam öldürmekten cezaevine girdi. Takip eden yıllarda ise hiç tanımadığı bir adamla evlenmiştir.. 'Neredesin' şarkısı ile ülkede ve internette gündem olan şarkıcı Ankara'da çeşitli mekanlarda sahne alıyor.

Katıldığı programda kendisi hakkında "Biraz deli dolu bir insanım. Ankara ağzı ile "harbi kız" derler bana. O yüzden de Çatlak deniliyor. Ama lakabımı piyanist bir abim koydu. Birine kafa tuttum ondan sonra bu isim kaldı." dedi.

Çatlak Şanzel kimdir? Şanzel Çetin kimdir? Çatlak Şanzel kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Çatlak Şanzel hayatı ve biyografisi! Nerdesin şarkısı fenomeni!
ÇATLAK ŞANZEL KİMDİR?
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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