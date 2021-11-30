Çatısı yanan yurttaki 500'e yakın öğrenci, misafirhanelerde kalacak

RİZE (DHA) - RİZE'de, çatısı tamamen yanan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yeşilçay Erkek Öğrenci Yurdu'nda tadilat çalışması başlatıldı. Yangın sonrası kentteki misafirhanelere yerleştirilen 500'e yakın öğrenci, tadilatın ardından geri dönecek.

İslampaşa Mahallesi'ndeki KYK Yeşilçay Erkek Öğrenci Yurdu'nun çatısında, dün saat 18.00 sıralarında, elektrik kontağı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Alevleri fark eden öğrenci ve görevliler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tahliye edilen 5 katlı yurt binasının çatısındaki alevleri 2 saat süren müdahaleyle söndürdü. Yurt binasının çatısı, tamamen yandı.

Kerim Talay Akbay da "Fakültede ders çalıştığım sırada yangın haberini aldım. Büyümesinden çok korktuk ancak ekipleri müdahalesi ile söndürüldü. Yurtta kalmamıza müsaade etmediler, bize de yer gösterdiler. Bugün de eşyalarımızı almaya geldik, onarılıncaya kadar yeni yerimizde kalacağız" diye konuştu.