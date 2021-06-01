Çatalca'mızda Otopark Sorunu Tarih Oluyor
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Çatalca'mızda Otopark Sorunu Tarih Oluyor

Çatalca'mızda Otopark Sorunu Tarih Oluyor
Habermetre - Haberler | Toplum

HER ALANDA ALTIN ÇAĞINI YAŞAYAN ÇATALCA'MIZDA İKİ KATLI 300 ARAÇLIK OTOPARKIMIZIN TEMELİ ATILDI.

HER ALANDA ALTIN ÇAĞINI YAŞAYAN ÇATALCA'MIZDA İKİ KATLI 300 ARAÇLIK OTOPARKIMIZIN TEMELİ ATILDI.

Türkiye'de özellikle büyük şehirlerin en önemli sorunlarından biri otopark sorunu olduğu hepimizin bildiği bir gerçek. Mesleği Mimar olan ve ilçenin dört bir yanındaki proje şantiyelerini tüm detaylarıyla makam odasını unutarak sürekli bizzat denetleyen Başkanımız Mesut Üner'in Pazar ve Pazartesi gün ki durağı, Pazar günü temeli atılan Kapalı Otopark oldu.

Kapalı otopark temeli atıldığı sırada Başkanımız Mesut Üner'in yaşadığı haklı gururu ve sevinci görülmeye değerdi. Temeli atılan kapalı otopark yaklaşık 300 araca ev sahipliği yapacak.

Kapalı Otopark şantiyesi ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Hizmet sevdamızın adı Çatalca'm olunca bir an olsun dinlenmeyi ve mola vermeyi kendimde hak bulmuyorum. Zira Çatalca'm için, işimiz vaktimizden çok. Otopark çalışmalarımızı Pazar ve Pazartesi günü yerinde denetledim. Beton temeli Pazar günü atılmaya başlandı ve halen devam ediyor. Hayırlı Olsun. Çatalca'mızın en büyük sorunlarından birinin daha çözümünü sağlayacak 2 katlı 300 araçlık otoparkımız tamamlandığında ilçemizde otopark sorunu tarih olacak. Yapımı tüm hızıyla devan eden diğer bir projemiz olan Kapalı Pazar Alanımızda tamamlandığında, pazarın olmadığı günlerde alan, 1200 araca ev sahipliği yapacak ve Çatalca'mız toplamda 1500 araçlık otoparka kavuşmuş olacak. Hayırlı olsun" dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre

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