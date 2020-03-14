Çataklı iş insanı öğrencilere giysi, okullara para yardımında bulundu
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Bahçesaray, Çatak, Van, Güncel

Çataklı iş insanı öğrencilere giysi, okullara para yardımında bulundu

İŞ insanı Seyithan İzsiz, Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde, 500 öğrenciye giyim yardımı yapıp, okul tadilatı için para bağışında bulundu.

14.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:31
Çataklı iş insanı öğrencilere giysi, okullara para yardımında bulundu

İŞ insanı Seyithan İzsiz, Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde, 500 öğrenciye giyim yardımı yapıp, okul tadilatı için para bağışında bulundu.  

İstanbul'da yaşayan ve emlak sektöründe faliyet gösteren firmanın yönetim kurulu başkanı Seyithan İzsiz, memleketi Çatak'a yaptığı ziyarette, öğrencileri sevindirip, eğitime katkıda bulundu. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ile ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Onağıl Mahallesi'ne gelen İzsiz, öğrencilere giysi yardımında bulundu. Mahalledeki okulun tadilatı için para bağışladı. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Seyithan İzsiz'in okul arkadaşı olduğunu belirterek, "Çatak'ın eğitimine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kardeşi Nihat İzsiz, annesi Caziye İszis adına Atlıhan Mahallesi'nde okul yaptırmışlardı. Şimdi ise kendisi okulumuza nakdi, öğrencilerimize giyim yardımında bulundu. Öğrencilerimizin yüzlerinin gülmesine vesile oldukları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca kendisinden ilçemize bir okul daha yapmalarını istiyoruz"dedi.Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da "İlçemize yapmış olduğu yardımlardan dolayı çok mutlu olduk. Eğitime desteği devam edecek. İlçesine göstermiş olduğu vefa, takdire şayandır. Kendisine öğrenciler ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum"diye konuştu. İş insanı Seyithan İzsiz ise eğitime yönelik çalışmalarının süreceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Hepinizin varlığı çok özel. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizden daha çok teşekkür edeceğimiz kişiler, farklı yörelerden gelerek görev yapan öğretmenlerimiz. Memleketlerini bırakıp eğitime gönül vererek, Van'ın Çatak ilçesine gelmişler. Bizim çocuklarımızı eğitiyorlar. Bizler uzaklarda olabiliriz ama gönüllerimiz hep buralarda. Bizim buralar için yapacaklarımız bu memleket için bir lütuf değil. Üzerimizdeki sorumluluktur. Milli Eğitim Müdürü'müz Salih beyin okul talebini uzun vadede inşallah yerine getireceğiz. "  


Kaynak: DHA

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