Çatak'taki lise öğrencileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatak'taki lise öğrencileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni ziyaret etti

AA / Hüdayi Gümüş - Haberler | Güncel
Çatak'taki lise öğrencileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni ziyaret etti

Van'ın Çatak ilçesinde 4 lisede eğitim gören başarılı öğrenciler, "Hayalimi Gerçekleştiriyorum" projesi kapsamında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni ziyaret etti.

VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde 4 lisede eğitim gören başarılı öğrenciler, "Hayalimi Gerçekleştiriyorum" projesi kapsamında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut'un öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, ilçedeki Muhammet Sait Aydın Anadolu Lisesi, Görentaş MTA Lisesi, Şehit Talha Musap Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çatak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde ilk 70'e giren 12. sınıf öğrencileri, Van YYÜ'deki fakülteleri gezdi.

Akbulut, yaptığı açıklamada, proje kapsamında öğrencilerin üniversiteyi gezdiğini belirtti.

Projenin öğrencilerin geleceklerini şekillendirmeleri açısından önemli olduğunu aktaran Akbulut, "Bu vesileyle sınava hazırlanan öğrencilerin hedeflerini netleştirebilmelerine, motivasyonlarını arttırmalarına, meslek seçimlerine karar verebilmelerine katkı sağlamaya çalıştık." dedi.

Şehit babası, tek başına kaldığı köyde terk etmediği şehit oğlunun yanına defnedildi

Şehit babası, tek başına kaldığı köyde terk etmediği şehit oğlunun yanına defnedildi

 Son dakika gündem: 4,9 büyüklüğünde deprem - Deprem anı markettin güvenlik kameralarına yansıdığı anlar

Son dakika gündem: 4,9 büyüklüğünde deprem - Deprem anı markettin güvenlik kameralarına yansıdığı anlar

AA / Hüdayi Gümüş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title