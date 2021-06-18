Çatak'ta aşı çalışmaları devam ediyor
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Çatak'ta aşı çalışmaları devam ediyor

Çatak'ta aşı çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş - Haberler | Güncel

Van'ın Çatak ilçesinde mobil ekipler vatandaşların aşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Çatak ilçesinde mobil ekipler vatandaşların aşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Çatak Toplum Sağlığı personeli tarafından mobil aşı standı kuruldu.

Merkez Cami avlusuna kurulan stantta vatandaşlara aşı yapıldı.

İlçe sakinlerinin de aşı çalışmalarına destek verdiği gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş

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