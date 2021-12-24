Çatak Kaymakamı Akbulut'tan vatandaşlara aşı çağrısı - Haberler
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Çatak Kaymakamı Akbulut'tan vatandaşlara aşı çağrısı

Çatak Kaymakamı Akbulut'tan vatandaşlara aşı çağrısı
AA / Hüdayi Gümüş - Haberler | Güncel

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, vatandaşlara Kovid-19 aşısı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

VAN (AA) - Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, vatandaşlara Kovid-19 aşısı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Atatürk İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen programda Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Esra Seven, aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Programa katılan Kaymakam Akbulut ve beraberindekiler 3. doz hatırlatma aşılarını yaptı.

Akbulut, yaptığı konuşmada, ilçede vaka sayısının sıfıra düşürdüğünü söyledi.

Aşı oranının vaka sayısına olumlu etki ettiğini anlatan Akbulut, "İlimizde birinci ve ikinci doz aşılama oranlarında ilçemiz hep birinci olmuştu. Şimdi aynı performansı 3. doz hatırlata aşımızı olarak da başaracağız. Halen devam etmekte olan salgın sürecini, aşılanma ile daha kısa sürede atlatabileceğiz. Kendimizi ve sevdiklerimiz korumak için sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmalarını önemle rica ediyorum." dedi.

Çatak Kaymakamı Akbulut'tan vatandaşlara aşı çağrısı

Çatak Kaymakamı Akbulut'tan vatandaşlara aşı çağrısı

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AA / Hüdayi Gümüş - Son Dakika Haberleri

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