Çatak Kaymakamı Akbulut, çocukların eğitime kazandırılması için ziyaretler gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Çatak Kaymakamı Akbulut, çocukların eğitime kazandırılması için ziyaretler gerçekleştirdi

Çatak Kaymakamı Akbulut, çocukların eğitime kazandırılması için ziyaretler gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş - Haberler | Güncel

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, çeşitli nedenlerden dolayı örgün eğitime ara veren öğrencilerin aileleriyle görüştü.

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, çeşitli nedenlerden dolayı örgün eğitime ara veren öğrencilerin aileleriyle görüştü.

Kaymakam Akbulut, beraberinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı ve Halk Eğitim Müdürü Erkan Manto ile Cumhuriyet ve Adnan Menderes mahallelerinde, çeşitli nedenlerle örgün eğitime ara verip Açık Öğretim Lisesine kayıtlı üç öğrencinin ailelerini ziyaret etti.

Akbulut, çocukların örgün eğitime devam etmelerini sağlamak için ilçe genelinde yoğun bir çalışma başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İkna ekibimiz pandemiye rağmen çalışmalarına devam ediyor. Bugün iki mahallemizde Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı üç öğrencimizi ikna etmek için aileleri evlerinde ziyaret ettik. Görüştüğümüz velilerimiz ve öğrencilerimizden olumlu cevap aldık. 3 öğrencimiz de yeniden eğitimlerine örgün olarak devam edecekleri sözünü verdiler. Devlet olarak çocukların eğitim ve öğretimlerini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş

Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü
Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ziya Selçuk Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Şenol Güneş Ergin Ataman Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çatak Kaymakamı Akbulut, çocukların eğitime kazandırılması için ziyaretler gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 19:19:06. #1.13#

title