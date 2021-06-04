Çatak Kaymakamı Akbulut, çocukların eğitime kazandırılması için ziyaretler gerçekleştirdi

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, çeşitli nedenlerden dolayı örgün eğitime ara veren öğrencilerin aileleriyle görüştü.

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, çeşitli nedenlerden dolayı örgün eğitime ara veren öğrencilerin aileleriyle görüştü.

Kaymakam Akbulut, beraberinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı ve Halk Eğitim Müdürü Erkan Manto ile Cumhuriyet ve Adnan Menderes mahallelerinde, çeşitli nedenlerle örgün eğitime ara verip Açık Öğretim Lisesine kayıtlı üç öğrencinin ailelerini ziyaret etti.

Akbulut, çocukların örgün eğitime devam etmelerini sağlamak için ilçe genelinde yoğun bir çalışma başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İkna ekibimiz pandemiye rağmen çalışmalarına devam ediyor. Bugün iki mahallemizde Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı üç öğrencimizi ikna etmek için aileleri evlerinde ziyaret ettik. Görüştüğümüz velilerimiz ve öğrencilerimizden olumlu cevap aldık. 3 öğrencimiz de yeniden eğitimlerine örgün olarak devam edecekleri sözünü verdiler. Devlet olarak çocukların eğitim ve öğretimlerini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş