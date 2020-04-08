Çatak Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım Van Çatak Belediyesi, koronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

Van Çatak Belediyesi, koronavirüsle (Covid-19) mücadele çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle önlemlerin alındığı Çatak'ta, dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, vatandaşlara da sosyal mesafe kurallarına uymalarını çağrısında bulundu.

İlçede virüsün yayılmasını önlemek için gerekli çalışmaları yapan ekipler, Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan'ın talimatıyla hazırlanan yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Şeylan, yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin bugünlerde önem kazandığını belirterek, "İlçemizdeki mahalle ve köylerimizde belediyemiz tarafından belirlenen aileler ve sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşları tek tek ziyaret edip ihtiyaçları var mı diye soruyoruz. Onlara ihtiyaçları doğrultusunda yardım götürmeye çalışıyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz sağlığımız için evde kalmalarıdır." dedi.

Başkan Şeylan'ın hane ziyaretlerine AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın eşlik etti.

Kaynak: AA