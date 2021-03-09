Çat'ta kurtuluş coşkusu
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Çat'ta kurtuluş coşkusu

09.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:59
Çat'ta kurtuluş coşkusu

Erzurum'un Çat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Erzurum'un Çat ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar pandemi kısıtlamaları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Tören Çat Kaymakamı Mustafa Karali ve Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar Atatürk anıtına çelenklerini sunması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Hükümet Konağı önünde devam etti. Tören öncesi Çat Belediyesi tarafından ilçe Türk Bayraklarıyla süslendi. Kurtuluş etkinliklerine Çat Kaymakamı Mustafa Karali, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Karabulut, İlçe Emniyet Müdürü Murat Bozer, Belediye Encümenleri, Siyasi Parti ilçe başkanları kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çat İlçesi'nin düşmandan nasıl kurtulduğunu anlatan Çat Belediyesi Başkanı Melik Yaşar, "1916 yılında Çat Rusların eline geçmişti.7 Kasım 1917'de patlak veren Bolşevik İsyanı ile Ruslar'ın geri çekilmesiyle birlikte bölge Ermeni çetelerin zulmüne ve işkencelerine maruz kalmıştır. Birçok insan zulme uğramış kan dökülmüştür. O dönemde Yavi Beldesinde görev yapan Alvarlı Muhammet Lütfi Efendi öncülüğünde örgütlenen milis güçler 9 Mart 1918'de Ermenileri yenilgiye uğratarak püskürtmüş ve Oyuklu Köyü'nün yakınında ki silah ve mühimmat deposunu ele geçirmişlerdir. Milis güçler yol boyunca Ermeni çetesi ile çarpışarak Haydari Boğazında ki Zerdige Köyüne kadar gelmiş Çat 'ın kurtuluşuna vesile olmuştur. İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlayarak sözlerime son veriyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Başkan Yaşar'ın konuşmasının ardından kurtuluş şehitleri için de Çat Merkez Camii'nde mevlit okuttu.

Düzenlenen tören sonrası heyet Ağaköyü Mahallesinde bulunan Şehit Osman Gülmez Anıtına ziyaret gerçekleştirdiler. - ERZURUM

Çat'ta kurtuluş coşkusu
Çat'ta kurtuluş coşkusu
Çat'ta kurtuluş coşkusu
Çat'ta kurtuluş coşkusu
Çat'ta kurtuluş coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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