Çat Belediye Başkanı Yaşar'dan Teşekkür Mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Bizim hakşinas Çatlı hemşehrilerimize hizmet etmekten gayri bir muradımız olmadı, olmayacak" dedi.

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den Çat Belediye Başkanı seçilen Melik Yaşar, seçim sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede ilçe sakinlerine teşekkür etmekle kalmadı, hizmet vurgusunda da bulundu. Başkan Melik Yaşar, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiği Çatlı hemşehrilerine şöyle seslendi: "Aday adaylığımız ve adaylığımız süresince bizi yalnız bırakmayan, her daim yanımızda olan ve samimiyetlerini 31 Mart'ta ortaya koyarak bizlere bu makamı emanet eden Çatlı hemşehrilerime yürek dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Süreçte AK Parti'mizin Erzurum milletvekillerine, il ve tüm ilçe yöneticilerine, kadın ve gençlik kolları yöneticilerine ve bu yola baş koyan AK yürekli tüm kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum. Şahsımıza oy vermiş olsun ya da olmasın herkes bizim için kıymetlidir, değerlidir. Biz bu makama ilçemize hizmet etmek amacıyla talip olduk. Bu saatten sonra bize düşen en büyük sorumluluk, ilçemizin beklentilerine cevap verebilmek, hizmet üretebilmek ve Çatlı kardeşlerimizin yüzünü güldürebilmektir. Bizim yönetim anlayışımızın temelinde işte bu felsefe yatmaktadır"

Çat Belediyesi'nin kapılarının herkese açık olacağının altını çizen Başkan Melik Yaşar, "Biz sadece belediyemizin kapılarını değil, yürek hanemizin kapılarını da Çatlı hemşehrilerimiz için ardına kadar açmış durumdayız. Hizmet etmek muhabbet işidir, gönül işidir, samimiyet işidir. Biz de bu yola işte bu anlayışla çıktık. Samimiyetle, gayretle ve tevazu ile gecemizi gündüzümüze katacak ve Çat ilçemizde hizmet bayrağını en yükseklere taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Çatlı hemşehrilerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor, esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA