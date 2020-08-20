Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı 2020: Polis Akademisi Başkanlığı, en az lise mezunu bekçi alımı yapıyor!
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Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı 2020: Polis Akademisi Başkanlığı, en az lise mezunu bekçi alımı yapıyor!

2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı ne zaman? Polis Akademisi Başkanlığı 2020 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına dair duyuru yayımladı. Buna göre az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi personel temin edilecek. Peki, Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım şartları neler? 2020 bekçi maaşı ne kadar?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı 2020: Polis Akademisi Başkanlığı, en az lise mezunu bekçi alımı yapıyor!
20.08.2020 21:16 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:21

Polis Akademisi Başkanlığı 2020 yılında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımının yapılacağını duyurdu. Peki, Çarşı ve Mahalle Bekçisi olma şartları neler?

EN AZ LİSE MEZUNU ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK!

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda; ''7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla,başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2020?

Emniyet Genel Müdürlüğün'de yer alan bilgiye göre yeni başlayan, bekar, lise mezunu bir çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL iken aynı şartlarda lisans mezunu bir bekçinin maaşı ise 4 bin 534 TL'dir.

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