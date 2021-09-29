Çarşambaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi - Haberler
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Çarşambaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Çarşambaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Altındağspor'u eleyen Çarşambaspor, bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Altındağspor'u eleyen Çarşambaspor, bir üst tura yükseldi.

Çarşamba Şehir Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Maçın 76.dakikasında Altındağspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Fevzi Can, takımını 1-0 öne geçirdi.

90+4. dakikada Çarşambaspor, Fırat Aras'ın golüyle beraberliği yakaladı. Maçın normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi.

Uzatmalarda da başka gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Çarşambaspor, maçı 5-3 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi.

Çarşambaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
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