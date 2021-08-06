Çarşambalı vatandaştan 'kardeşçe' ikram

Azerbaycan'dan, Türkiye'de devam etmekte olan yangın bölgesine gelen 54 araçlık itfaiye ekibinin Samsun'un Çarşamba ilçesinden geçişi esnasında bir vatandaşın ayran ikram ettiği görüntüler sosyal medyada büyük takdir topladı.

Azerbaycan'dan, Türkiye'de devam etmekte olan yangın bölgesine gelen 54 araçlık itfaiye ekibinin Samsun'un Çarşamba ilçesinden geçişi esnasında bir vatandaşın ayran ikram ettiği görüntüler sosyal medyada büyük takdir topladı.

28 Temmuz tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan 100'ü aşkın farklı noktaya yayılan orman yangınları ile mücadele etmek amacıyla kardeş ülke Azerbaycan'dan 54 araçlık itfaiye araçları, karadan yola koyulmuşlardı. Samsun-Ordu karayolu üzerinden geçiş yapan itfaiye konvoyu büyük bir sevinçle karşılanırken, Çarşamba ilçesinde bir vatandaşın içten davranışı sosyal medyada kısa sürede çok izlenen videolar arasında yerini aldı.

Yaşadıklarını ve düşüncelerini aktaran Çarşamba ilçesinde yaşayan Faruk Aslan, Azerbaycanlı itfaiye ekiplerine yaptıkları uzun yolculukta yorgunluklarının giderilmesi ve bunaltan sıcak havada bir nebze ferahlamaları amacıyla ayran vermek istediğini söyledi. Faruk Aslan, "Maalesef tüm ülkemizi üzen bir yangın olayı sonrası Azerbaycan'dan hareket ederek yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye personellerinin buradan geçeceğini duydum. Geç haberim oldu. 15 dakikalık bir zaman diliminde, bir anda aklıma acaba bir ikram yapabilir miyim düşüncesi geldi. Hanıma telefon açtım. Soğuk bir ayran yap da misafirlere verebilirsek ikram ederiz dedim. Başladılar geçmeye, hemen çıktım yola biraz uğraştırdılar, durmadılar ama birisi durdu. O araç durmasaydı umutlarım tükenmişti" dedi.

Ayran ikramı sırasında yaşananları paylaşan yardımsever Aslan, "Arabadaki kişiye 'kardeşim hoş geldin' dedim. Sonra ayranı uzattım. 'Sağol' dedi. Afiyet olsun, Allah işini rast getirdin diyerek ayrıldık. Ben çok onur duydum, gurur duydum. Çevremdeki insanlar da bu onuru paylaştılar benimle. Verdiğimiz bir ayrandı. Bir cephede mücadele veremedik, bize nasip olmadı. Ama ikramım helali hoş olsun" şeklinde konuştu.

Yaşanan anları çevredeki küçük yaşta çocukların çektiğini belirten Faruk Aslan, video kaydının çekildiği esnada çocukların gülümsemelerinin kayıtlarda duyulduğunu ancak art niyetli olarak gülmediklerini söyleyerek, "Çocuklar, gençler video çekmişler kendi hallerince, biraz gülmüşler ama çocukluklarına kalsın o da. Özellikle Azerbaycan'daki arkadaşlar sosyal medyadan yorumlar yaptılar. Gençlere kızmışlar biraz. Ben de çocuk olduklarını söyledim ama inşallah haklarını helal ederler. Art niyetli şekilde gülmediler. Buradan geçip de orada mücadele veren bütün kardeşlerimize hem Türkiye'den olsun hem diğer devletlerden gelen olsun hepsine Allah kolaylık versin. Orda zarar gören herkese büyük geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Faruk Aslan, birlik ve beraberlik içinde bu zorlukları aşacaklarına inancının tam olduğunu sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı