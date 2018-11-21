Çarşamba Myo ile Bafra Arasında İş Birliği Arayışı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (MYO), sektörle ilişkilerini her geçen gün daha da ileri taşıyor.

İş yeri eğitiminde 3+1 modeline geçen Çarşamba MYO, hizmet sektörü ve meslek örgütlerinin ilgisini çekiyor. Çeşitli meslek örgütleriyle iş birliği yollarını araştıran ve protokoller imzalayan Çarşamba Ticaret Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir'in bu haftaki konukları Bafra Ticaret Sanayi Odası Sigortacılık Meslek Komitesi oldu.

Bafra Ticaret Sanayi Odası Sigortacılık Meslek Komitesi üyeleri, MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir'i makamında ziyaret etti. Komite adına Başkan Selma Erduran, Prof. Aydemir' e çiçek sunarak tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmen Günü'nü kutladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve nezaketleri için teşekkür eden Prof. Dr. İsmail Aydemir, konuklarına "Bankacılık ve Sigortacılık Programı" hakkında bilgi verdi. Aydemir, Bankacılık ve Sigortacılık programında sektörün beklentilerini karşılayan, donanımlı, kaliteli elemanlar yetiştirmenin gayreti içinde olduklarını ifade ederek, bu yolda üniversite sektör iş birliğinin çok değerli olduğunu vurguladı. Üniversite-sektör işbirliğine çok önem verdikleri ve bunun için bu programda iş yeri eğitimine geçişi bu yıl gerçekleştireceklerini belirten Prof. Aydemir, 3 dönem teorik eğitimi tamamlayan öğrencilerinin 1 dönem eğitimlerini sektörde çalışarak tamamlayacaklarını dile getirdi. Müdür İsmail Aydemir, bu uygulamadan hızlı ve en yüksek verimi alabilmek için sektörün katkısı ve desteğinin çok önemli olduğunu söyleyerek Bafra Ticaret Odasının da katkılarını beklediklerini ve bunun için protokol yapmanın faydalı olacağı ifade etti.

Bafra Ticaret Odasının Meslek Komitesi temsilcileri de karşılıklı işbirliğine hazır olduklarını ve uygulamanın yürürlüğe konulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ziyarette Çarşamba Ticaret Borsası MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Abdullah Bülbül, Meslek Komitesi Başkanı Selma Erduran, Başkan Yardımcısı Sedat Urkaya, üye Cumhur Uzun, Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hakan Can Altunay ve Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Abdulkadir Eryılmaz yer aldı. - SAMSUN