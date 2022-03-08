Çarşamba Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor - Haberler

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Çarşamba Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Çarşamba Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Çarşamba Belediyesi zabıta ekipleri, stokçuluk, fahiş fiyat artışı ve KDV indirimi denetimlerine devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çarşamba Belediyesi zabıta ekipleri, stokçuluk, fahiş fiyat artışı ve KDV indirimi denetimlerine devam ediyor.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi iş birliğinde fahiş fiyat artışının ve stokçuluğun önüne geçmek, KDV indirimlerinin uygulanıldığını teyit etmek için denetim gerçekleştirdi.

Zincir marketler, süper marketler, gıda toptancıları ve bakkallara yönelik denetimlerde ürünlerde haksız fiyat artışı, stokçuluk yapılıp yapılmadığı incelendi.

Belediye Başkanı Halit Doğan, stokçuluğa ve haksız fiyat artışına geçit vermeyeceklerini belirterek, "Ekiplerimiz özellikle son günlerde çokça konuşulan sıvı yağ ve un stokçuluğuna, fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdi. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz, hemşehrilerimiz müsterih olsun." dedi.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Hisarcık, Zabıta, Güncel, Haberler

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