Çarşafla yurt bahçesinden çıkarılan kediler, tepki üzerine geri getirildi

AMASYA (DHA) - AMASYA'da, kız öğrenci yurdunun bahçesindeki 2 kedi, görevlilerce koyulduğu çarşaf içinde uzaklaştırıldı. Öğrencilerin kayda aldığı görüntüler, tepkiye neden oldu. Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatıyla geri toplanan kediler, yurdun bahçesine getirilen kedi evlerine yerleştirildi. Sarı, "Oradaki hayvanlarımız bize emanettir. Gıdaları, barınmaları bize emanettir. İnşallah böyle olaylar bir daha tekrar etmez" dedi.

Olay, geçen hafta Hüsnüşah Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurt bahçesinde bulunan kedilerden bazı öğrencilerin korktuğu yönünde şikayet üzerine yönetim, hayvanları uzaklaştırmak istedi. Bunun üzerine yurt görevlisince 2 kedi, çarşaf içinde uzaklaştırıldı. Görevlinin çarşafla kedileri taşıdığı anlar ise yurtta kalan öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Durumun belediyeye iletilmesiyle konudan haber dar olan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ekiplere kedilerin toplanıp, sahiplenilmesi talimatı verdi. Başkanın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, kedileri yeniden yurda getirdi. Kediler, yurdun bahçesine belediye tarafından koyulan kedi evlerine yerleştirildi. Kedilerin her türlü bakım ve beslenmesinin de Amasya Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.

Yurtta kalan öğrencilerden, kedilerin çarşafla götürüldüğü anlara tanık olan Betül Yaşar ise "Çarşafla kedileri götürüyorlardı, biz de Amasya Belediyesi'ni arayıp durumu bildirdik. Onlar da kedi evleri yolladılar. Geri getirilen kediler burada rahat ve sıcakta uyuyacaklar. Teşekkür ederiz" diye konuştu.