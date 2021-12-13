CarrefourSA, 11 bin çalışanıyla Mağazacılar Günü'nü kutladı - Haberler
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CarrefourSA, 11 bin çalışanıyla Mağazacılar Günü'nü kutladı

CarrefourSA, 11 bin çalışanıyla Mağazacılar Günü'nü kutladı
AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü Türkiye'nin 41 ilde faaliyet gösteren 728 marketinde, 11 deposunda ve çevrim içi marketi "carrefoursa.com"da görev alan 11 bin çalışanı ile kutladı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki Carrefoursa, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü Türkiye'nin 41 ilde faaliyet gösteren 728 marketinde, 11 deposunda ve çevrim içi marketi "carrefoursa.com"da görev alan 11 bin çalışanı ile kutladı.

Carrefoursa açıklamasına göre, CarrefourSA Üst Yöneticisi (CE0) Kutay Kartallıoğlu ve İcra Kurulu Üyeleri başta olmak üzere tüm yönetim ekibi, 12 Aralık Pazar günü marketlerde görev alarak saha çalışanlarıyla 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü kutladı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, perakende gibi son derece dinamik, ürün ve hizmet odaklı, insani ilişkilere bağlı bir sektörde omuz omuza çalıştıklarını dile getirdi.

Kartallıoğlu, "Her gün marketlerimizi tercih eden 500 bin müşterimize doğru ürünü doğru üreticiden temin edip doğru bir hizmet eşliğinde doğru fiyatlarla sunuyoruz. Sahip olduğumuz gücün en önemli kaynağı olan çalışma arkadaşlarımızın emeği ve desteği ile müşterilerimizden edindiğimiz deneyimler sonucunda birçok ilke ve başarıya imza atmayı sürdürüyoruz. Mağazacılık gibi sabır ve özveri isteyen bir mesleğin parçası olan çalışanlarımızla büyük bir aile olmaktan gurur ve mutluluk duyuyor, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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