Çarpıntı oyucuları ve karakterleri kim?

Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in yaptığı projede; Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice'den oluşan güçlü bir senaryo ekibi kaleme alıyor. "Çarpıntı" ilk bölümüyle Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak. İzleyiciler, dizinin 1. bölümünü tek parça izleme linki üzerinden takip edebilecek.

BAŞLICA KARAKTERLER

• Tülin Alkan – Sibel Taşçıoğlu

• Hülya Güneş – Deniz Çakır

• Aslı Güneş – Lizge Cömert

• Aras – Kerem Bürsin

Kardeşler

• Sezin – Helin Elveren

• Murat – Mehmet Fatih Obuz

Alkan Ailesi

• Biricik Alkan – Asya Kasap

• Selim Alkan – Ogün Kaptanoğlu

• Figen Alkan – Şerif Sezer

• Meryem Alkan – Pınar Çağlar Gençtürk

Diğer Karakterler

• Okan – Okan Çabalar

• Emre – Gürberk Polat

• Emel – Ceren Taşçı

• Melisa (Melike) – Şevval Kaya

• Diğer yardımcı roller – Işıl Dayıoğlu, Reşit Berker Enhoş

ÇARPINTI DİZİSİ KONUSU

"Çarpıntı", kalp yetmezliği ile mücadele eden Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) dramatik yaşam öyküsünü merkeze alıyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına ayakta tutmaya çalışırken hem ekonomik sorunlarla hem de duygusal yüklerle karşı karşıya kalıyor. Aslı'nın geçirdiği kalp nakli, yalnızca onun hayatını değil; iki aile arasındaki dengeleri ve doğacak yeni ilişkileri de şekillendiriyor.

Dizi, gerçek bir olaya dayanmıyor olsa da kalp yetmezliği, organ nakli ve sosyal farklılıklar gibi hayata dokunan konuları başarılı bir şekilde işleyerek izleyiciyi düşündürüyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlk bölümde; nakil listesinde adı bulunan Aslı, annesi Hülya ve kardeşleri Sezin ile Murat'la birlikte mütevazı bir hayat sürmektedir. Ancak sevgilisinin annesi Sevim'in sözleri Aslı'yı derinden etkiler ve fenalaşmasına neden olur. Aynı süreçte, zengin ve itibarlı Alkan Ailesi'nin kızı Melike, yaşadığı trajik bir kaza sonucu hayatını kaybeder. Bu kayıp, annesi Reyhan için büyük bir yıkıma dönüşür.

Aslı gözlerini hastanede açtığında artık Melike'nin kalbiyle yaşamaktadır. Reyhan, kızının kalbini taşıyan Aslı'ya karşı korumacı bir tavır takınırken, Hülya bu durumu kızının geleceği için bir fırsat olarak görür. İki anne arasındaki bu yaklaşım farklılığı gerginlik yaratırken, ailenin oğlu Aras başlarda mesafeli davranır. Ancak zamanla bu çatışma, Aslı ile Aras arasında bambaşka bir bağın doğmasına zemin hazırlar.

ÇARPINTI OYUNCU KADROSU

Dizinin güçlü ve geniş oyuncu kadrosunda hem deneyimli sanatçılar hem de genç isimler buluşuyor. Kadroda şu oyuncular yer alıyor:

• Sibel Taşçıoğlu

• Kerem Bürsin

• Deniz Çakır

• Lizge Cömert

• Şerif Sezer

• Pınar Çağlar Gençtürk

• Ogün Kaptanoğlu

• Okan Çabalar

• Helin Elveren

• Mehmet Fatih Obuz

• Ceren Taşçı

• Şevval Kaya

• Asya Kasap

• Gürberk Polat

• Işıl Dayıoğlu

• Reşit Berker Enhoş