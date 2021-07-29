CARETTA YUVASINDAKİ KORUMA ÇITALARINI GÖLGELİK YAPTILAR

ANTALYA'nın Manavgat ilçesine gelen bazı tatilciler, Sorgun sahillerindeki caretta caretta yuvalama alanlarına zarar verdi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesine gelen bazı tatilciler, Sorgun sahillerindeki caretta caretta yuvalama alanlarına zarar verdi. Yuvalama alanlarını gösteren çıtaları yerinden söken, üzerine havlularını sererek kurutan ve gölgelik yapan kişiler yüzünden en az 20 caretta caretta yuvası zarar gördü. Yetkililer tarafından uyarılan bir çift ise güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı, kendilerini uyaranlarla tartıştı. Yaşananların sosyal medya üzerinde yayılması ve tepki çekmesi üzerine çift, özür dileyip, sahili temizleme sözü verdi.

Denize girmek için 24 Temmuz günü Sorgun'a gidenlerden bazılarının caretta caretta yuvalarını korumak amacıyla çakılan çıtaları yerinden söktüğü, havlu kurutmak için kullandığı ve üzerlerini öterek gölgelik haline getirdiği belirlendi. Yuvaları bozan 1'i kadın 2 kişi ile denize giren vatandaşlar arasında yaşanan tartışmaya Manavgat Belediyesi özel güvenlik görevlileri de dahil oldu. Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, yuvalara zarar verenler hakkında jandarmaya ihbarda bulunarak şikayetçi oldu.

'GÖLGELİK YAPMAK İÇİN KULLANDILAR'

Bayram dolayısıyla sahillerde insan yoğunluğunun arttığına dikkati çeken Seher Akyol, caretta caretta yuvalama alanlarının çitlerle çevrili olmasına ve ikaz levhaları bulunmasına karşı yine de tahrip edildiğini belirterek, Kaplumbağa yuvalarının hepsinin üzerinde görseller olmasına rağmen bunları söküp, çocuklarına veya kendilerine gölgelik yapmak için kullandılar. Kimi kazıkları aldı başka yerlere koydu, kimileri aldı yuvanın ortasını kazdı. Geceden beri bunun mücadelesini veriyoruz. En büyük mücadelemiz de son olan olayda bir hanımefendiyle bir beyefendinin insanlara saldırması sonucunda oluştu. Öğleden sonra Manavgat Belediyesi'nin güvenliklerine saldırıldı. Biz olaya müdahale ettiğimizde sinkaflı küfürler ve çok iğrenç şeyler oldu dedi.

'20 YUVADA SIKINTI VAR'

Dünden bu yana sahilde 20 caretta caretta yuvalama alanının tahrip edildiğini anlatan Akyol, Burada gördüğünüz üzere her yuvanın üzerinde bir tane tanıtım var, yaklaşmamaları için Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça özellikle resmi büyük tutuyoruz ama nedense bazı bilinçsiz bireyler yuvaları çok rahatsız ediyor. Bu da atılmış bir yuva, bu yuvaların ikisinin de yeri değiştirildi. Buralardaki yuvalarda sıkıntı var, yarın tek tek arayıp bulacağız. 20 tane yuvada sıkıntı var. Sahillerde araç geçişini engelledik ama ateş yakılması, yuvalara zarar verilmesi biraz daha mı zaman istiyor yoksa toplumumuz biraz daha mı bilinçlenmeli bilemiyorum ama çok üzücü ve elem verici bir durum bu diye konuştu.

ŞİKAYETİN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Yaşanan hadisenin ardından jandarmaya suç duyurusunda bulunan Seher Akyol, sorumluların cezalandırılması için şikayetçi oldu. Bu durumun sosyal medya üzerinde hızla yayılmasının ardından olaya karışan çiftlerden isminin Onur olduğunu söyleyen kişi Seher Akyol'u arayıp özür diledi ve görüşme talebinde bulundu. Şikayetin geri çekilmesi konusunu düşünmediğini aktaran Akyol, Yuvalara sıkıntı çıkarıldı, bu yavrular ölürse çok büyük sıkıntı olur tabii ki. Biz onlar yaşasın diye gece gündüz uyumuyoruz, 30 saattir ayaktayız. Birçok gönüllü var burada sabaha kadar nöbet tutup devriye geziyorlar. Onların hakkına girmiş olurum vazgeçersem dedi.

SAHİLİ TEMİZLEYECEK, ÇİTLERİ ONARACAK

Caretta caretta yuvasına zarar verenlerden isminin Onur olduğunu söyleyen kişi, DEKAFOK Başkanı Seher Akyol ile zarar gören yuvaların yanında görüştü. Görüşmede Akyol ve dernek üyelerinden özür dileyen bu kişi, Sivas'tan Antalya'ya Manavgat'a tatile geldik. Bugün bilinçsiz olarak hayvanlara zarar verdik. Burada kaplumbağa yumurtaları varmış, biz kendimizi güneşten korumak için gölgelik yapmak istedik bunlardan, biz bunların ne olduğunu tam çözemedik, bilmiyorduk da diye konuştu.

Yaptıkları yanlış davranışın ardından Seher Akyol ve dernek üyelerinin kendilerine müdahale ettiğini ifade eden Onur, Bu konuda hayvanlara yardım etmek için ben de bir görev üstlendim Seher Hanım sayesinde. Plajdaki insan atıklarını toplayıp daha güzel bir plaj, daha güzel bir yaşam tarzı için yardımda bulunacağım. Ben buradan tüm hayvan seven, yaşamasına yardımcı olan insanlara teşekkür ediyorum. Bilinçsiz olarak bir kazada bulunduk diyelim, bunu da telafi edeceğiz inşallah. Anlayışla karşıladıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah kalıcı bir arkadaşlığımız da olur bunun sayesinde dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı