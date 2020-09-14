Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Çapa'da yapılan koronavirüs testlerinin yüzde 15'inin pozitif çıktığını açıklayarak "Salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz" dedi.

14.09.2020 20:55 | Son Güncelleme: 14.09.2020 21:12

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Çapa'da 530 testin 81' i pozitif, salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz" diyerek vatandaşları uyardı.

Sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili açıklamalar yapan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek İstanbul'da salgının yeniden başladığını söyledi. Tütek, "Çapa'da 530 testin 81' i pozitif. Pozitiflik oranı %15 i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek" diyerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1716 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 63 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 119'a, toplam vaka sayısı ise 292 bin 878'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1225 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1225 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 260 bin 58'e yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 632 bin 123, ağır hasta sayısı 1301, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1 oldu.

"KAYIPLARIMIZ SAYISI 60'TAN FAZLA"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım" ifadelerini kullandı.

Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı
Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı
Haber Yorumları (11)
HOCA: Allaha dua etmezseniz böyle olur.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MAALSEF KRİZ YÖNETİMİDE BAŞARILI OLAMAADIK: mart ayından bu güne kadar maalesef süreç sağlıklı yönetilemedi Akşam siyah dediğimize sabah beyaz dedik. başkasına yasak dediğimiz şeyleri kendimiz yaptık. . . Hiçbir zaman, aydın tavrı sergileyip dik duramadık. . Dingil kırıldı galiba. . Allah korusun demek zorundayız galiba. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERCAN SERT: yetkililer diyen yazan cahiller suratiniza maskeyi yetkililermi takacak mesafeyi onlarmi yapicak cafelerde plajlarda discolarda düğünlerde tekne partilerinde dib dibe bırakın bunları geçiceksiniz biz her gun sokakta gorüyoruz herçegi palavraları geçiceksiniz sende vicdan insanlik yoksa kimse hayrin yok zaten ..dagılın..
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mesut Barzani Halife Hafter Adnan Menderes Erol Mütercimler
Magazin Metin Uca Seda Sayan Ferhat Göçer İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Büyük Nihat Özdemir Josef De Souza Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Çocuk Aydın Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 21:52:05. #1.14#
title