Cansuyu Derneği, Yemen'de 500 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı - Haberler
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Cansuyu Derneği, Yemen'de 500 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı

AA / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel
Cansuyu Derneği, Yemen'de 500 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yemen'in yardıma muhtaç bölgelerinde eğitimlerine devam etmeye çalışan 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi ulaştırdı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yemen'in yardıma muhtaç bölgelerinde eğitimlerine devam etmeye çalışan 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve dışında okul yapan ve öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayan Cansuyu, yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Yemen'in Sana'a şehrine bağlı Nahm-Şu'ub ve Habra bölgeleri ile Marib şehrine bağlı Sweida kampı ve Al-Rawda bölgesinde 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtan Cansuyu ekipleri, Yemenli çocuklara umut taşımaya devam ediyor.

Cansuyu Genel Merkezi tarafından organize edilen ve hayırsever bağışçıların emanetleriyle dağıtılan kırtasiye malzemeleri, çocukların yüzünde tebessüme dönüşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, derneğin 23 alanda olduğu gibi eğitim alanında da yardımlarına hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

Ceylan, "Yemen'in muhtaç bölgelerinde eğitimlerine devam etmeye çalışan 500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduk. Hayırsever bağışçılarımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz yardım organizasyonu sonrası öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. İnşallah eğitim alanındaki yardımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

AA / Ayşe Erkeç - Son Dakika Haberleri
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