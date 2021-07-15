Cansuyu Derneği, 17 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cansuyu Derneği, 17 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek

Cansuyu Derneği, 17 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kurban bağışlarını Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kurban bağışlarını Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cansuyu, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği kurban organizasyonu için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye ve kriz bölgeleri başta olmak üzere Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki 17 ülkede ihtiyaç sahipleri için kurban kesimleri gerçekleştirecek olan dernek, ekiplerini bölgelere göndermeye başladı.

Bu kapsamda, Batı Afrika ülkesi Benin'e kurban organizasyonu gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Ekip, Benin'de kurumsal görüşmeler, organizasyona ilişkin toplantı ve planlamalar yapacak, daha sonra kurbanları satın alarak bayram sabahını bekleyecek.

Ayrıca ekipler, bağışçılara ulaştırmak üzere kurban kesimlerini yaparken, bütün kesim görüntülerini kayda alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, bu yıl da kriz bölgelerini öncelediklerini ve 3 kıtada milyonlarca muhtaca ulaşmaya gayret edeceklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyadaki sıkıntıların sürdüğüne işaret eden Köylü, planlamalarını salgına göre yaptıklarını, bu kapsamda kesimleri bazı bölgelerde ekip göndererek, bazılarında ise oradaki dernek üyeleri ve partner kuruluşları vasıtasıyla gerçekleştireceklerini aktardı.

Köylü, Kurban Bayramı'nın 3. günü ikindi vaktine kadar kendilerine emanet edilen kurbanların satın alınacağını, kesileceğini ve bölgelerdeki muhtaçlara dağıtılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

Beyoğlu'nda eğlence mekanında parmak koparan kavga: Kadınlar konuştu
Beyoğlu'nda eğlence mekanında parmak koparan kavga: Kadınlar konuştu
Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okulları teslim aldı.
Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okulları teslim aldı.
Türkiye'de 6 bin 907 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 43 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 907 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 43 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Petek Dinçöz Demet Akalın Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cansuyu Derneği, 17 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 17:34:43. #1.14#

title