Cansuyu Derneği, 17 ülkede 1 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştırdı
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Cansuyu Derneği, 17 ülkede 1 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştırdı

Cansuyu Derneği, 17 ülkede 1 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştırdı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Cansuyu Derneği, Kurban Bayramı'nda 3 kıtada 17 ülke ve 40'a yakın bölgede 1 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Cansuyu Derneği, Kurban Bayramı'nda 3 kıtada 17 ülke ve 40'a yakın bölgede 1 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2021 Kurban Organizasyonu kapsamında dünyadaki kriz bölgeleri başta olmak üzere savaş mağdurlarına, muhtaçlara, yetimlere, mazlumlara ve zor durumda yaşam mücadelesi verenlere, hayırseverlerin vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanlar ulaştırıldı.

Kurban organizasyonunu 3 kıtada 17 ülke ve 40'a yakın bölgede gerçekleştiren dernek, kıtlığın dinmediği Yemen'den katliamların yaşandığı Arakan'a ve Afrika'nın en yoksul ülkelerine kadar birçok ülkede 1 milyonun üzerinde muhtaca ulaştı.

Bağışçıların emanetleri ile alınan kurbanları, vekalet yolu ile bayramın 3. günü ikindi vaktine kadar belirlenen noktalarda kesip muhtaçlara et olarak dağıtan dernek, 17. kez düzenlediği kurban organizasyonunu tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki yardıma muhtaçlara destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Çalışmalarında kriz bölgelerine, acil insani yardıma ihtiyacı olan bölgelere, İslam coğrafyasındaki mazlumlara, yetimlere, muhtaçlara öncelik verdiklerinin altını çizen Köylü, farklı bölgelerde 1 milyonun üzerinde muhtaca bağışçıların emanetlerini ulaştırdıklarını kaydetti.

Ekiplerinin zor şartlar altında başarı ile görevi tamamladıklarını belirten Köylü, "Geçen sene olduğu gibi planlamamızı pandemi koşullarını göz önüne alarak yaptık. Bazı bölgelere ekiplerimizi gönderdik, bazı bölgelerde ise oralarda bulunan elemanlarımız ve partner kuruluşlarımız vasıtasıyla kesim ve dağıtım yaptık." ifadelerini kullandı.

Cansuyu Derneği, 17 ülkede 1 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştırdı
Cansuyu Derneği, 17 ülkede 1 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştırdı
Cansuyu Derneği, 17 ülkede 1 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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