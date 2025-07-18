Ünlü komedyen ve senarist Kerem Özdoğa'ın eşi Cansu Özdoğan, sosyal medya ve magazin dünyasında kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Cansu Özdoğan yaşamı, mesleği ve kişisel bilgileri araştırma konusu oldu. Peki, Cansu Özdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Özdoğan'ın eşi Cansu Özdoğan ne iş yapıyor? İşte, ayrıntılar…

CANSU ÖZDAĞAN KİMDİR?

Oyuncu ve senarist Kerem Özdoğan ile 2022 yılında evlenen Cansu Özdoğan (Kahvecioğlu), tiyatro sahnelerindeki performansları ve dramaturg kimliğiyle tanınan başarılı bir sanatçıdır. 1990 yılında Muğla'da dünyaya gelen Özdoğan, sanat hayatına Ege Üniversitesi'nde başladığı eğitim sürecinde yönelmiş, üniversite tiyatro topluluğuyla tanıştıktan sonra kariyerini bu alanda şekillendirmiştir.

Cansu Özdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli

Tiyatroya duyduğu ilgi, onu İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'ne taşıdı. Akademik eğitimini tamamladıktan sonra birçok sahne çalışmasında hem oyuncu hem de sahne arkası görevlerle yer aldı. Işık tasarımı, dramaturji ve metin analizinde yetkinliğiyle öne çıkan Özdoğan, sahne sanatlarına teknik ve yaratıcı katkılar sunmaya devam etmektedir.

Televizyon ve dijital projelerde de boy gösteren sanatçı, "Mühr-ü Cin", "Bize Müsaade" ve "Var Bunlar" gibi yapımlarda oyuncu ve senarist olarak görev aldı. Özellikle "Var Bunlar" adlı dijital dizideki performansı ile dikkat çeken Özdoğan, sektördeki çok yönlü duruşuyla öne çıkmaktadır.

Kerem Özdoğan'ın eşi Cansu Özdoğan ne iş yapıyor

26 Ağustos 2022 tarihinde Kerem Özdoğan ile hayatını birleştiren Cansu Özdoğan, özel yaşamını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden sanatçılar arasında yer alıyor. Çiftin, 17 Temmuz 2025 tarihinde dünyaya gelen kızları Leyla, ailelerine katılan ilk çocuk oldu. Doğumun ardından hem Kerem hem Cansu Özdoğan, sanat camiasından çok sayıda tebrik mesajı aldı.

Cansu Özdoğan, sanat yaşamında gösterdiği disiplinli ve üretken tavrıyla, hem akademik hem sahne temelli kimliğiyle Türk tiyatrosuna değer katan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.