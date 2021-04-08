Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Sadakatsiz dizisinde Asya diziden ayrılıyor mu?

Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? sorusu gündemin merak edilen başlıklardan biri oldu. KanalD ekranlarının merakla izlenen dizilerinden olan Sadakatsiz dizisinin başrolü olan Cansu Dere hakkında Cansu Dere ayrılıyor mu? Sadakatsiz dizisinde Asya diziden ayrılıyor mu? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Uyarlama bir dizi olan Sadakatsiz hakkında gündeme gelen iddialar sonrası Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Sadakatsiz dizisinde Asya diziden ayrılıyor mu? sorularının yanıtları araştırıldı. Doctor Foster'dan uyarlama olan dizi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

SADAKATSİZ KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

CANSU DERE SADAKATSİZ'DEN AYRILIYOR MU?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Cansu Dere'nin diziden ayrılacağı söylendi. Dizinin başrol oyuncusu olan Cansu Dere'nin 3 bölüm sonra ekranlara veda edeceği iddia edildi. Ancak yapım şirketinden buna dair bir açıklama yapılmadı.

CANSU DERE KİMDİR?

1980 yılında Ankara'da doğdu.

Yunanistan göçmeni bir aileden olan Cansu Dere, İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3. güzeli seçildi ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı.

Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan gibi Türkiye'nin en önemli moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı.

ITKIB' in tüm yurtdışı organizasyonlarında ülkemizi temsil eden Cansu Dere , 2002-2003 yıllarında Paris'te çeşitli defilelere katıldı ve birçok önemli fotoğrafçıyla başarılı çalışmalar gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun oldu.

İlk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki Çocuk ve Müzik programıyla yaşamıştır. Ardından 2004 yılında Show TVde yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmayı sunmuştur. NTV'de yayınlanan Life Style Moda programında sunuculuğun yanı sıra editörlük de yapmıştır. 2005'te yine NTV'de N Moda programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

2004'te Hilal Saral'ın yönettiği Nazanı oynadığı Metro Palas adlı diziyle oyunculuğa adım atmıştır. Daha sonra Türkan Derya'nın yönettiği Alacakaranlık adlı dizide Irmak Bozoğlu karakterini canlandırmıştır. 2005 yılında Zeynep Günay Tan'ın yönettiği Güz Yangını dizisindeki Ceylan rolüyle dikkatleri çeken Dere, bu dönemde Çağan Irmak'ın TV filmi formatında çektiği Kabuslar Evi filminde köylü Esma karakterini oynamıştır. 2006-2008 yılları arasında Sıla isimli dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynayarak popülerliğini arttırmıştır.

Sıla karakteri ile yer aldığı dizi ile hayran kazanmaya başlamıştır. 2007`de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Son Osmanlı Yandım Ali adlı, Defne karakterini oynadığı dönem filmi 1 milyonun üstünde seyirci tarafından izlenmiştir.[kaynak belirtilmeli] 2009 yılında Acı Aşk adlı, Onur Ünlü'nün senaryosunu yazdığı,Taner Elhan'ın yönettiği bir filmde rol almıştır. Halit Ergenç, Songül Öden ve Ezgi Asaroğlu ile başrolleri paylaştığı filmde Oya adlı bir fotoğrafçıyı oynamıştır.

2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolü ile daha da ünlenmiştir. Yine 2009 yılında Totally Spies:Casus Kızlar Her şey Nasıl Başladı? filminde Alex ve Mandy karakterlerini seslendirmiştir. 2010'da Yahşi Batı filminde Mary Lou karakterini oynamıştır.

2011'de Serdar Akar'ın yönettiği 3. sinema filmi Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'ü çekmiştir. Filmde Songül isimli bir polisi canlandırmıştır. 2012'de El Yazısı filminde yine başrolü üstlenmiştir. Dere bu kez küçük bir kasabada eczacılık yapan Zeynep rolünü üstlenmiştir.

Son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile yer almıştır. 2016 Ekim'inde Star tvde yayınlanmaya başlayan Anne (dizi) dizisinde Zeynep karakterini canlandırarak oyunculuk hayatına devam etmektedir.

2006 Kabuslar Evi: Takip Yardımcı Karakter

2007 Son Osmanlı Yandım Ali Başrol

2009 Acı Aşk Başrol

2009 Casus Kızlar Seslendirme

2010 Yahşi Batı Yardımcı Karakter

2011 El Yazısı Başrol

2011 Behzat Ç. Başrol

2004 Metro Palas Başrol

2005 Alacakaranlık Yardımcı Karakter

2005 Avrupa Yakası Konuk Oyuncu

2005 Güz Yangını Başrol

2006-2008 Sıla Başrol

2009-2011 Ezel Başrol

2010 Altın Kızlar Konuk Oyuncu

2016 Anne Başrol