Cansın Özyosun kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Seksenler, yapımcılığını MinT Motion Pictures'ın üstlendiği, 24 Ocak 2012 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan romantik, komedi ve nostalji türündeki Türk televizyon dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Dizide Sibel karakterini canlandıran isim hakkında detaylar araştırılmakta. Cansın Özyosun kimdir? Seksenler 'Sibel' Cansın Özyosun kaç yaşında, nereli? Cansın Özyosun hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

CANSIN ÖZYOSUN KİMDİR?

Cansın Özyosun (d. 18 Temmuz 1976, İzmir), Türk oyuncudur.

İş hayatına İstanbul Bebek S Restaurant'ta asistan olarak başladı. Daha sonra Betül Mardin'in yanına imaj halkla ilişkilere geçti. Yaklaşık 3 yıl boyunca imaj halkla ilişkilerin Entertaiment departmanında müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1999-2000 yıllar arasında MMC TV'de istek hattı programını hazırlayıp sunduğu ve Ajans'ta Abdullah Oğuz'la organizasyon yaptığı dönemde TV dizilerinden teklif almaya başladı. 1997 yılında dizi setlerine merhaba diyen Cansın Özyosun, 2002 yılında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan ve 2007 yılında sona eren En Son Babalar Duyar adlı dizi ile oyunculuğa profesyonel anlamda adım attı.

Cansın Özyosun oyunculuk dersleri aldıktan sonra özel tiyatroya girmeyi başardı. Daha sonraki yıllarda Gümüş, Kadın Her Zaman Haklıdır, Daha Neler, Genco, Melekler Korusun, Kılıç Günü, Yer Gök Aşk, Hayatımın Rolü adlı dizilerde roller üstlendi.

CANSIN ÖZYOSUN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Seksenler (TRT 1, 2020-günümüz)

Deli Gönül (FOX - 2017)

Mayıs Kraliçesi (Show TV - 2015)

Küçük Ağa (Kanal D - 2014)

Görüş Günü Kadınları (FOX - 2013)

Hayatımın Rolü (Star TV - 2012)

Yer Gök Aşk (FOX - 2011)

Kılıç Günü (Atv - 2010)

Melekler Korusun (Show TV - 2009)

İzmir Bilir Ya - (Aslı Güngör video klip)

Genco (Kanal D - 2008)

Gümüş (Kanal D - 2007)

Daha Neler (Show TV - 2006)

Kadın Her Zaman Haklıdır (TV8 - 2005)

Kapıları Açmak (Kanal D - 2005)

Çocuklar Duymasın (TGRT - 2002)

En Son Babalar Duyar (TRT 1 ve Star TV - 2002)

Bücür Cadı (Star TV - 1999)

Eltiler (TGRT - 1997)

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