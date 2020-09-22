Cansever kimdir? Cansever nereli, kaç yaşında? Cansever'in gerçek hayatı ve ismi Arabesk müziğin bir döneme damga vuran ismi Cansever biyografisi okuyucular tarafından araştırılıyor. Mekedonya asıllı sanatçı, Morbus Behterew hastalığı nedeniyle zor zamanlar geçirdi. İşte, Cansever hayatı ve biyografisi...

Cansever'in gerçek adı merak konusu oldu. 12 yaşındayken sokakta oynadığı sırada gözüne sopa isabet etmesi neticesinde bir gözünü kaybetti. Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe olan Cansever ilk albümü Kemano Başal E Romengeyi 1992 yılında çıkardı.

CANSEVER KİMDİR?

Gerçek adı Djansever Dalipova olan arabesk müziğin başarılı isimlerinden Cansever, 8 Temmuz 1967 tarihinde 7 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Veles, Makedonya'da dünyaya geldi. Çocukluk dönemlerinden beri müzik dünyasında bulunan Cansever ilk albümü olan Kemano Başal E Romenge'yi 1992 senesinde çıkararak müzik dünyasına adım attı. 1994 yılında romatizma türlerinden biri olan 'Morbus Behterew'e yakalanarak vücudunu eskisi gibi dik vaziyette tutamaz oldu ve uzun seneler boyunca bu hastalığın zorluklarını yaşadı. 12 yaşlarındayken sokakta çocukların sopa fırlatmasından dolayı tek gözünü kaybetmiştir.

İBRAHİM TATLISES'İN PROGRAMI İLE TANINDI

1997'de ilk kez ibrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı 'İbo Show' adlı programa katılarak 'Kara Çadır'ı seslendirerek beğeni topladı. Böylelikle de Cansever Türkiye'de tanınır hale gelmeye başladı. 1997 yılında Ecce Müzik etiketiyle çıkardığı Meçhul isimli albümünde Kara Çadır, Kader, Yara Benim, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Meçhul, Yeni Aşk, Uzat Bana Ellerini, Olmaz Olsun, Derman Ol isimli şarkılarıyla Türkiye'deki kariyerinin ilk adımlarını attı.

1998 senesinde çıkardığı Cemalim albümünde; Cemalim, Sen ağlama, Yar, Ekmeği Kazanmak Zor, Durdudun Dünyayı, Sensiz Olmaz, Deme Deme, Yüce Dağ Başında, Kışlalar Doldu Bugün (Uzun Hava), Şehidin Mektubu, Mehmeyikun, Saracagihe, İhimere, Hayde, Aman şarkıları yer aldı.

2000 yılında çıkardığı Yollar Hasta Ben Yorgunum isimli albümünde Yollar Hasta Ben Yorgunum, Duman Oldum, Yar Oy, Nöbetteyim, Sen Varya Sen, Boşuna Yollara Bakıp Bekledim, Gel Bu Aşkı Yaşayalım, Zalim Felek, Bitermi Ola, Seni Gidi Çapkın, Ağlayamamki adlı şarkılarına yer verdi.

6 senelik boşluk sonrası Cansever, 2006 yılında Farklı Yorum isimli albümünü çıkardı. Bu albümde ise Aldanma çocuksu, Eller Aldı, Zalim, Sevmek, Terketmek Ne Kadar Kolay, Acıların Kadını, Canım Dediklerim, Bu Şehirde Yaşanmaz, Ağla Gözbebeğim, Sevgilim Ol adlı şarkılarına yer verdi.

Cansever, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı müzikten uzak kaldı, 2013 senesinde çıkardığı Hey Denysha isimli yabancı albümüyle tekrar gündeme geldi. 2014 senesinde Ben Ne Günler gördüm isimli albümünü severlerle buluşturdu. Bu albümde; Ben Ne Günler gördüm, Sen de Gittin, Sustum, Vay Babo, Su Olsam Sensiz Akmam Ki, Saygı Duyarım, Yetti Canıma, Anam Olsaydı, Biz ikimiz, Nöbetlerdeyim, Cala Cala adlı şarkılarına yer verdi. 2014 senesinde ayrıca Roman Kızı isimli tekli çalışmasını sundu. 2015 senesinde Hala Seviyorum isimli albümünde ise Duygular Kilitli, Davacıyım, Dön Gayrı, Sevdalandım, Sen Adam Olamazsın, Aman, Bıktım, Hırsımdan Yaşıyorum, Hala Seviyorum adlı şarkılarına yer verdi.

Cansever 2016 yılında ise Doya Doya Arabesk isimli albümünü çıkardı. 2017'de yayınlanan Yenildik isimli şarkıda Haktan ile düet yaptı.

Kaynak: Haberler.com