Cansel Elçin'den şaşırtan 'içlik' itirafı
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Cansel Elçin'den şaşırtan 'içlik' itirafı

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Cansel Elçin'den şaşırtan 'içlik' itirafı

Oyuncu Cansel Elçin, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Geçtiğimiz ay Kartalkaya'da kayak yapan Elçin'in 'içlik' itirafı ağızları açık bıraktı

Oyuncu Cansel Elçin, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde takım elbisesiyle kaya yaparak gündeme gelen oyuncu, "Üşümediniz mi?" sorusuna, "Hayır, çünkü içimde içlik vardı. Kendimi sağlama aldım. O yüzden üşümedim" yanıtını vererek şaşırttı.

"OYUNCULAR HER ZAMAN İÇLİK GİYER"

Sözlerini sürdüren Elçin, "Genelde setlerde de oyuncular hava soğuk olduğu zaman içlik giyer. Genelde dış sahne çekimlerinde ben de içlik giyiyorum. O yüzden alışığım" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile geçtiğimiz ay Kartalkaya'da karın tadını çıkarmıştı. Kayakta oldukça usta olan Elçin, takım elbisesi ile kayarken, eşi ise o anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmemişti.

Kaynak: Snob Magazin

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