Cannes'da Altın Palmiye "Bir Aile İşi" Adlı Filmle Japon Yönetmene Verildi

Fransa'nın Cannes kentinde 9 Mayıs'ta başlayan festivalin kapanış programı ve ödül töreni Festival Sarayı'nda düzenlendi. En iyi filme verilen "Altın Palmiye" ödülüne Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın yönettiği "Manbiki Kazoku" (Bir Aile İşi) filmi layık görüldü.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ SAMAL YESLYAMOVA'NIN, EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ MARCELLO FONTE'NİN OLDU

Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülü, Kazak yönetmen Sergei Dvortsevoy'un yönettiği "Ayka" filmindeki rolüyle Samal Yeslyamova'ya verilirken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi "Dogman" filmindeki rolüyle İtalyan aktör Marcello Fonte oldu.

ÜNLÜ OYUNCU FESTİVAL SIRASINDA TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Ödül töreninde sahneye çıkan İtalyan aktris Asia Argento, 1997 yılında ABD'li yapımcı Harvey Weinstein tarafından festival sırasında tecavüze uğradığını söyleyerek, "Aranızda kadınlara karşı yakışıksız davranışlarda bulunmuş olanlar var ve kimler olduğunu biliyoruz. Bunun cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ LÜBNANLI YÖNETMENE VERİLDİ

Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki, ödülünü filmin çekimleri sırasında karşılaştığı sokak çocuklarına ve sığınmacılara adadığını söyledi. Labaki, konuşmasında zor şartlarda yaşayan göçmenlere de değindi.

STİNG VE SHAGGY ÖZEL KAPANIŞ KONSERİ VERDİ

Törenin sonunda jüri üyeleri ve ödüle layık görülenler, sunucu Fransız aktör Edouard Baer tarafından Festival Sarayı'nın girişinde kurulan sahneye davet edildi. Şarkıcılar Sting ve Shaggy burada özel kapanış konseri verdi.

FESTİVAL JÜRİSİ

Avusturyalı oyuncu Cate Blanchett'ın başkanlığını üstlendiği festival jürisinde Chang Chen, Ava DuVernay, Robert Guediguian, Khadja Nin, Lea Seydoux, Kristen Stewart, Denis Villeneuve ve Andrey Zvyagintsev yer aldı.

NURİ BİLGE CEYLAN'IN YÖNETTİĞİ "AHLAT AĞACI" UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLANDI

Festivalde bu yıl Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Ahlat Ağacı" adlı film de ana bölümde yarıştı. Uzun süre ayakta alkışlanan "Ahlat Ağacı" sinema eleştirmenlerinden övgü aldı.

71. Cannes Film Festivali'nde ödülllerin dağıtımı şöyle:



- Altın Palmiye: Hirokazu Kore-eda, (Manbiki Kazoku)

-Büyük Ödül, Spike Lee, (Blackkklansman)

-Altın Kamera, Lucas Dhont, (Girl)

-En İyi Yönetmen, Pawel Pawlikowski, (Cold War)

-En İyi Erkek Oyuncu, Marcello Fonte, (Dogman)

-En İyi Kadın Oyuncu, Samal Yeslyamova, (Ayka)

-Juri Özel Ödülü, Nadine Labaki, (Capharnaüm)

-En İyi Senaryo, Alice Rohrwacher, (Lazzaro gibi mutlu) ve Nader Saeivar, (Üç yüz)

-Belirli Bakış Ödülü, Ali Abbasi, (Border)

-En İyi Kısa Film, Charles Williams, (All These Creatures).