Canlı yayında sinir krizi geçiren kadın, kocasının sözleriyle iyice çileden çıktı: Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar

Esra Erol'un programına katılan Gülay Pazarlı isimli kadın, kocasının kendisini başka bir kadınla aldattığını öne sürdü. Yayında eşi ile yüzleşen Pazarlı, stüdyoda kendinden geçerek kocasına isyan etti.

GAMSIZLIĞI ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Gülay Pazarlı'nın herkesin yüreğini dağlayan sözleri sonrasında sıra görüntülü bağlantı ile yayına katılan kocasına geçti. Karısının isyanını umursamayan kocanın gayet rahat bir şekilde söze, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" diyerek girmesi pes dedirtti.

"REKLAM YAPIYOR"

Bu sözler üzerine daha da sinirlenen Gülay Pazarlı çileden çıktı. Pazarlı, "Bu reklamı çok sever, bal satıyor ya ondan dolayı reklam yapıyor" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yayın sonrası sosyal medya bu diyaloğu konuştu. Kullanıcılar paylaşımlarında"Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözünü tiye aldı.

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