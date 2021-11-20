Canlı yayında sakinliğiyle tanınan Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Temel Karamollaoğlu, Haber Global'de yayınlanan Siyaset Özel programına katıldı. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu ile Yeni Akit Gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı'nın diyaloğu dikkat çekti. Yakışıklı'nın soruları karşısında Karamolloğlu'nun sinirlendiği görüldü.

"AK PARTİ,SEÇİME KADAR BEN ONUN İFLAHINI KESERİM DİYOR"

Muhalefetin sürekli gündeme getirdiği erken seçim konusunun konuşulduğu sırada Yeni Akit Gazetesi yazarı Yakışıklı'nın "Erken seçim kararı alındığı zaman da 3 ay içinde adayınız kim olacak sorusu akla geliyor. Apar topar mı karar vereceksiniz?" sorusu canlı yayında tansiyonu yükseltti.

Erken seçimin yapılmasının faydalı olacağını ama bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceğini belirten Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu "Karar verilmeden neden bunun üzerine durulsun ki. Ne demek apar topar. Benim anladığım istiyor ki AK Parti, 'Bugünden adayınızı çıkarın. Seçime kadar ben onun iflahını keserim' diyor" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Yakışıklı da "Yıpranır diyorsunuz yani. Peki, 20 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan en favori aday olarak yıpranmıyor da sizin adayınız neden 3 ayda yıpranıyor? Efendim, siz yıpranacak bir aday mı göstereceksiniz?" diye sordu. Karamollaoğlu ise bu soruya "Erdoğan favori ligden düştü gibi görünüyor" cevabını verdi.

KARAMOLLAOĞLU SİNİRLENDİ: BU BOŞ BİR İŞ

Yakışıklı'nın sözleri üzerine sinirlendiği görülen Saadet Partisi lideri, kelimeleri söylerken dili dolaşarak "Şimdi bu o kadar boş bir müzakere ki. Biz olmayan bir meselenin üzerinde fikir yürütüyoruz. Bu boş bir iş. Yok ki bir aday henüz. Dur bakalım. Bu mesele niye bu kadar ilgilendiriyor. Bırakın onlar düşünsün. Sen niye bu kadar yoruluyorsun." diye konuştu.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet