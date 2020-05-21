Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, canlı yayında İYİ Parti, CHP ve HDP'nin birlikte anayasa çalışması yaptığını öne süren Doğu Perinçek'e Abdullah Öcalan'la çekildiği fotoğrafları gösterdi.

Habertürk televizyonunda Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında ittifakların konuşulduğu esnada tansiyon yükseldi.

"PKK İLE İLGİLİ EN SON KONUŞACAK KİŞİ PERİNÇEKTİR"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in İYİ Parti, CHP ve HDP'nin birlikte anayasa çalışması yaptığı iddialarına sert tepki gösteren İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Hayır bu yalan. PKK ile ilgili konuşacak en son kişi Sayın Doğu Perikçek'tir" dedi.

ÖCALAN'LA FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

Dikbayır, "Bizim geldiğimiz gelenekte büyüğe saygı vardır. Sayın Doğu PErinçek benden yaşça büyüktür ama ben bir partiyi temsil ediyorum. Bir kurumsal yapıyı temsil ediyorum. Benim buna cevap vermem lazım" ifadelerini kullanarak Doğu Perinçek'in Abdullah Öcalan ile Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde çekilen fotoğraflarını gösterdi.

"BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ ÖCALAN'A KİKİRDEMEDİ"

Dikbayır, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bizim genel başkanımız Bekaa Vadisi'nde Abdullah Öcalan'la kikirdemedi. Şimdi bir şey konuşurken dikkatli olmak lazım"