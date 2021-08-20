Canlı yayında Perinçek'i küplere bindiren "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert
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Canlı yayında Perinçek'i küplere bindiren "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in "Sayın Perinçek 1 ay sonra Kabil'de Taliban yöneticilerini selamlayabilir" şeklindeki yorumu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i kızdırdı. Perinçek, Çetin'in yorumuna "Ben kimseye kırmızı karanfil vermedim. Saptırmayın. Mert olun biraz" diyerek karşılık verdi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ile ülkenin yönetimini kontrolü altına alan Taliban, dünyada olduğu gibi ülkemizde de tartışılmaya devam ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'nı başardı" açıklamasında bulunmuş ve tartışma yaratmıştı.

SÖZLERİNİN ARKASINDA DURDU

Habertürk'te 'Nedir Ne Değildir' programına katılan Doğu Perinçek, bu açıklamalarını yineleyerek Afganistan'ın tıpkı Kurtuluş Savaşı'na benzer bir mücadele verdiğini söyledi. Son derece hararetli geçen programda moderatör Mehmet Akif Ersoy kapanış anonsunu yaptığı sırada Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in söz alması bir anda tansiyonu yükseltti.

"KIRMIZI KARANFİLLE TALİBAN YÖNETİCİLERİNİ SELAMLAYABİLİR"

Perinçek'in bir dönem terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a karanfil verdiği görüntülere atıfta bulunan Çetin, "Ben şöyle bir gözümde canlandırdım sayın Perinçek, bir ay sonra Afganistan hükümeti için Kabil'de elinde kırmızı karanfillerle Taliban yöneticilerini selamlayabilir" ifadelerini kullandı.

PERİNÇEK ÇOK KIZDI

Bu sözlere bir hayli sinirlendiği gözlenen Perinçek, "Sizin bu iğnelemenizi size hiç yakıştırmadım. Mert olun biraz, ben kimseye kırmızı karanfil vermedim. Bir kere saptırmayın, sizin neyi ima ettiğinizin farkındayım. Ben Abdullah Öcalan'a gittim ve teslim ol Türkiye'ye dedim ve böyle laf sokuşturmayın! Böyle mert konuşalım, bu şekilde cevabınızı alırsınız" diyerek tepkisini dile getirdi.

İşte ikili arasında geçen o diyaloglar;

Doğu Perinçek: Bakın Taliban benim şu an dostum. Taliban'ın başarılı olmasını istiyorum. Amerika'ya karşıya başını dik tutmasını Afgan milletinin istiyorum. Ona kırmızı karanfil de veririm, ama Abdullah Öcalan'a kırmızı karanfil vermedim. Sizin bu iğnelemenizi de hiç buradaki edebe ve adaba terbiyeye yakıştıramadım anladınız mı. Böyle tartışılmaz, böyle yaptıkça ben açarım olayı. Dürüst olun böyle açıktan güreşin faul yapmayın size onu öneririm hayatınızda dürüst olmanızı ve açık güreşmenizi öneririm.

Çetiner Çetin: Sayın Perinçek dürüstlük dersini sizden almayacağım.

Doğu Perinçek: Alın alın..

Çetiner Çetin: Ben iyi bir gazeteciyim, dürüstlük dersi konusunda da siyasi ilkeler konusunda da, dürüstlük konusunda da size derste veririm.

Doğu Perinçek: Hiç ders veremezsiniz.

Çetiner Çetin: Biz gazeteciyiz siz siyasetçisiniz biz sizi eleştirebiliriz de soruda sorabiliriz. Ama sizin bunu böyle tehdit yöntemiyle laf sokuşturmanızın anlamı yok. Ben öyle tehditlere de gelmem bunu da bilin, öyle tehditle...

Doğu Perinçek: Ben de tehdit olmaz ama böyle faullü görüşmeleri sevmem birisi öyle yaptı mı onun o tavrını yüzüne vururum. Gaz tenekeci vardır, gazeteci vardır.

Canlı yayında Perinçek'i küplere bindiren 'Karanfil' yorumu: Mert olun biraz mert
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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