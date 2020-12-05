Canlı yayında "Ordu Katar'a satıldı" tartışması! CHP'li Erdal Aksünger, Serkan Toper'in üzerine yürüdü
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Canlı yayında "Ordu Katar'a satıldı" tartışması! CHP'li Erdal Aksünger, Serkan Toper'in üzerine yürüdü

05.12.2020 00:16 | Son Güncelleme: 05.12.2020 00:30

Haber Global ekranlarında yayınlanan programda, CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger ile Hukukçu Serkan Toper arasında "Ordu Katar'a satıldı" tartışması yaşandı. Gerilimin iyice artması üzerine Aksünger, Toper'in üzerine yürürken, moderatör reklam arasına gitmek zorunda kaldı.

Haber Global'de CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger ve Hukukçu Serkan Toper, gündemde olan "Ordu Katar'a satıldı" konusunu ele aldı. Görüşlerini ifade eden Aksünger ile Toper arasında sert tartışma yaşandı.

"BANA SEN DİYE HİTAP EDEMEZSİN"

Kendisine "Sen" diye hitap edilmesine kızan Erdal Aksünger, Serkan Toper'i uyardı. Toper de "Bir daha bana sakın bağırma" dedi. Ardından iki konuk da sert söylemlerine devam etti.

CANLI YAYINDA KONUĞUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Aksünger de "Haddini bil lan" diyerek Toper'in üzerine yürüdü. O sırada moderatör Senem Toluay Ilgaz araya girerek konukları yatıştırmaya çalıştı ve reklama gidildi. Gerilimin iyice artmasının ardından Erdal Aksünger yayını terk etti.

Canlı yayında 'Ordu Katar'a satıldı' tartışması! CHP'li Erdal Aksünger, Serkan Toper'in üzerine yürüdü

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