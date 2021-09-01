Canlı yayında konuşmakta zorlanan Serap Paköz, "Estetikten konuşamıyor" iddiasına sert çıkıştı
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Canlı yayında konuşmakta zorlanan Serap Paköz, "Estetikten konuşamıyor" iddiasına sert çıkıştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri olan sunucu Serap Paköz, yeni sezonun başlamasıyla ekrana döndü. Canlı yayında konuşmakta zorlanan Paköz, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Estetikten konuşamıyor" yorumları da peş peşe geldi. Eleştirilerin ardından açıklama yapan sunucu, estetikten değil 7 tane dişini çektirdiği için konuşmakta zorlandığını söyledi.

Star TV'de Gerçeğin Peşinde isimli programın sunuculuğunu yapan Serap Paköz, yaz tatiline çıktığı dönem yüzüne Fransız Askısı operasyonu yaptırdı. Operasyon sürecini sıklıkla takipçileriyle paylaşan sunucu, yeni yayın dönemiyle birlikte programına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Ancak Paköz'ün canlı yayında konuşmakta zorlanması kısa sürede sosyal medyada eleştirilmeye başlandı.

"DİŞLERİM ÇEKİLDİĞİ İÇİN KONUŞMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM"

Paköz'ün canlı yayında konuşmakta zorlandığını gören izleyiciler, "Estetikten konuşamıyorsun bile" diyerek sunucuyu eleştirdi. Eleştirilerden sonra programında açıklama yapan sunucu, estetikten değil dişlerini çektirdiği için konuşamadığını belirterek "Biraz zor konuşuyorum, insanlar diyor ki Fransız Askısı, bilmem ne, o, bu. Ben her şeyimi paylaştım sizler ile. Bu konuşma bozukluğumun onunla alakası yok, 7 tane dişim çekildi. O yüzden konuşmakta zorluk çekiyorum. Bunu paylaşayım da bilin işin aslı nedir" dedi.

Canlı yayında konuşmakta zorlanan Serap Paköz, 'Estetikten konuşamıyor' iddiasına sert çıkıştı
Canlı yayında konuşmakta zorlanan Serap Paköz, 'Estetikten konuşamıyor' iddiasına sert çıkıştı
Canlı yayında konuşmakta zorlanan Serap Paköz, 'Estetikten konuşamıyor' iddiasına sert çıkıştı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Canlı yayında konuşmakta zorlanan Serap Paköz, "Estetikten konuşamıyor" iddiasına sert çıkıştı - Haberler Magazin
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