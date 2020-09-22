Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti
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Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda genç kadın, küçük kızının babasının kendisinden 28 yaş büyük komşusu olduğunu itiraf etti.

22.09.2020 10:23 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:55

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda izleyiciler kan donduran bir itirafa tanıklık etti. Yaklaşık 15 gün önce 6 yaşındaki oğlunu komşusuna bırakarak ortadan kaybolan Esra Karakuş'un kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz K. ile kaçtığı ortaya çıktı. Bu olayın şokunu atlatamayan izleyici, kadının küçük kızının gerçek babasının kaçtığı komşusu olduğu şeklindeki itirafıyla adeta donup kaldı.

Ferdi Karakuş isimli vatandaş, eşi Esra Karakuş'un evden kaçtığını belirterek Esra Erol'un programına başvurdu. 6 yaşındaki oğlunu komşusuna bıraktıktan sonra "Ben doktora gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen Esra Karakuş'a Esra Erol'un yoğun gayretleri sonucu ulaşıldı. İzmir'de amcasının yanında olduğunu belirten genç kadın, alt komşuları Cengiz ile kaçtığı iddialarına ise ateş püskürdü.

Canlı yayında kızının babasının 'Abi' dediği komşusu olduğunu itiraf etti

FOTOĞRAFI GÖRÜNCE TELEFONU KAPATTI

Komşusu ile kaçtığı iddiasını kesin bir dille yalanlayan genç kadın, ekrana verilen fotoğrafı görünce telefonu kapatmak zorunda kaldı. Ekrana yansıtılan görüntünün Gaziantep'te çekildiği ve fotoğrafın ısrarla abim dediği Cengiz K.'nın ablasının evinde çekildiği ortaya çıktı. Bu fotoğraf sonrası yeniden yayına bağlanan genç kadın, stüdyoya gelerek tüm gerçekleri anlatacağını belirtti.

Canlı yayında kızının babasının 'Abi' dediği komşusu olduğunu itiraf etti

ÇOCUĞUNUN BABASI DA KOMŞUSU ÇIKTI

Stüdyoya gelen ve canlı yayında olan biteni anlatan Esra Karakuş, kaçtığı komşusu Cengiz K.'yı çok sevdiğini ve onunla yaşamaktan mutlu olduğunu ifade etti. İki yıldır komşusuyla yasak aşk yaşadığını itiraf eden genç kadın, küçük kızının babasının da kocası değil komuşusu Cengiz K. olduğunu belirtti.

Kızının babasının 'Abi' dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (9)
3838: BEN HERŞEYDEN ÇOK ADAMIN RAHATLIĞINA ŞAŞIRDIM
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HAKKI AYDIN BULUT KARAGÜNDOSTU: BU PROGRAMLARIN KALDIRILMASI GEREKİYOR. BU PROGRAMLAR MİLLETİN AHLAKINI BOZDU SANKİ BU PROGRAMLAR MİLLETİN AHLAKINI MİLLETİN GENLERİNİ BOZMAK İÇİN BİLİNÇLİ YAPILIYOR
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Bize korona virüsü mükafat sayılır başımıza ateşler yağsa bile azdır
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