Canlı yayında birbirine giren Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ifşa oldu

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ın Flash TV'de sunduğu Al Sana Haber adlı programda geçtiğimiz günlerde Türk-Kürt polemiği yaşanmıştı. Tuğba Ekinci, canlı yayında Nihat Doğan ile ettiği kavga sonrası sinirlenerek yayını terk etmişti. Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya kızan Tuğba Ekinci programa bir daha gelmeyeceğini söylemişti.

MESAJLARI İFŞA ETTİ

Bu gelişmenin ardından Seyhan Soylu ise WhatsApp grubunda Nihat Doğan ile Tuğba Ekinci'nin kavgalarını ifşa edip Ekinci'yi gruptan çıkardı.

NURSELİ İDİZ GELECEK

İfşa olayından sonra Tuğba Ekinci'nin yerine gelecek isim belli oldu. Ekinci yerine yorumcu olarak Nurseli İdiz programa dahil oldu.

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet