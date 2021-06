Canlı yayına çıkan kadının çocuğunu istismar ettiği ileri sürülünce Esra Erol çileden çıktı

3 yıl önce evi terk eden kocasını bulmak isteyen ablasıyla Esra Erol'un programına katılan Has Hatun isimli kadının, çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktığı ileri sürüldü. Duydukları karşısında öfkeden deliye dönen Esra Erol, abla ve kardeşine canlı yayında ateş püskürdü.

Hülya isimli bir kadın, kız kardeşi Has Hatun ile Esra Erol'un programına katılarak evden kaçan eşi Mehmet'i bulmak istediğini söyledi. Kısa sürede bulunan Mehmet Bey, eşi ve annesi arasında kaldığı için zorluklar yaşadığını söyledi. Günlerdir programda olan Has Hatun hakkında ortaya atılan iddialar izleyicileri ve Esra Erol'u şaşkına çevirdi.

CEZAEVİNE GİRİP ÇIKMIŞ

Canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir kişi Has Hatun için "Onların yemediği halt yok. Has Hatun cezaevinde yattı. Bunun nedenini canlı yayında açıklasın" dedi. Cezaevine girdiğini kabul eden Has Hatun sebebini söylemek istemedi. Bunun üzerine peş peşe yayına bağlanan kadınlar, Has Hatun'un evine giren çıkanın belli olmadığını ve bu durumdan evdeki iki çocuğun çok etkilendiğini söyledi. Bunların yanı sıra eve gelenlerin çocuklara istismarda bulunduğu da iddia edildi.

Has Hatun

"7 YAŞINDAKİ ÇOCUK İSTİSMAR EDİLİNCE DEDESİ YANINA ALDI"

Gördüklerini anlatan bir kadın, Has Hatun hakkında şunları söyledi: "Orada birçok yalan dönüyor. Yaşadığımız yer küçük bir yer, burada her şey duyulur. Her şeyden önce anne olarak bazı olaylara buradan tepki gösteriyoruz. Bunlardan biri ne yazık ki çocuk istismarı. Burada arkadaşlarımızla birlikte resmi mercilere kadar gittik, tepki gösterdik. Has Hatun'un 7 yaşındaki çocuğunun istismara uğradığını ilk öğretmeni tespit etti. Sosyal hizmetler gelerek çocukla psikolog eşliğinde konuştu ve çocuğu sosyal hizmetler aldı. Has Hatun daha sonra babasının yanına taşındı. Babası da çocukları asla Has Hatun'a göstermeyeceğini belirterek sosyal hizmetlerden aldı. Herkes bundan haberdar, karakol, sosyal hizmetler her yeri araştırabilirsiniz, belgelere ulaşabilirsiniz."

ESRA EROL ÇILGINA DÖNDÜ

Canlı yayında duydukları karşısında öfkeden deliye dönen Esra Erol ise "Az önce Hülya çok önemli bir şey söyledi, 'Evet eve giren çıkan vardı ama çocuklar başka bir odada televizyon izliyordu' dedi. Gelen giden oluyor eve, o yabancı, tanımadığınız insanlar sizin çocuklarınıza zarar verebilir. Bana cinnet geçirtmeyin" diyerek iki kardeşe ateş püskürdü.